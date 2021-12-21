上網不用翻牆 國際奧會：北京冬奧賽場選手村解禁

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國際奧會日前宣布，中國在冬奧期間將允許運動員及「得到認證的外媒」在選手村、賽場獲得「公開網路服務」。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者邱國強北京21日電）鑑於北京冬奧有外國運動員及外媒參與，國際奧會（IOC）日前宣布，中國在冬奧期間將允許運動員及「得到認證的外媒」在選手村、賽場獲得「公開網路服務」，也就是解除封鎖。

美國之音（VOA）中文網報導，國際奧會是透過一份發給美國之音的聲明作上述宣布。

根據報導，國際奧會這項聲明確認，中國作為2022年北京冬奧主辦方，將「遵守承諾」，允許運動員及「得到認證的外國媒體」，在奧運村、比賽及非比賽場所，以及「簽訂合約的媒體進駐飯店」等處所，獲取「公開網絡服務」。

國際奧會並表示，「得到認證的參與者」將能透過有線或無線的光傳輸網絡（OTN）連接，在購買北京冬奧用戶專用的SIM卡情況下，使用自己的設備獲取「公開的網絡服務」。

中國實施網路封鎖，以至於國內用戶無法瀏覽國外社交平台、媒體及任何敏感機構的網站。但過去舉辦國際大型會議期間，像是2016年的杭州20國集團（G20）峰會、2017年的一帶一路峰會等會場所在地，官方都臨時性地解除網路封鎖供與會來賓及媒體使用，形同資訊自由孤島。

根據報導，有美國運動員表示，他們在參加10、11月在北京冬奧場館舉行的測試賽期間，已經能夠不受限制地上網，像是可以使用2017年起被中國防火牆阻斷的社交平台WhatsApp。

一名瑞士運動員則指出，他11月在北京的一次滑雪比賽上，因為未被告知可不受限制地上網，所以自行在手機上安裝了VPN（虛擬私人網路）軟體翻牆，登入WhatsApp和Instagram等平台。

美國人權組織自由之家（Freedom House）資深中國研究員達特（Angeli Datt）表示，決定使用中國提供的不受限制無線上網的運動員「會冒一些風險」，因為他們在網路上的活動容易受到監視。（編輯：繆宗翰）1101221