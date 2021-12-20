備戰北京冬奧 潘文忠：估5到8位選手獲參賽資格

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（中央社記者林育瑄台北20日電）各國陸續因人權議題外交抵制北京冬奧。教育部長潘文忠今天說，行政院已組成跨部會因應小組，將開會討論，維護選手參賽權益會是優先事項；教育部也預估，可能獲取冬奧參賽資格的台灣選手約5位至8位。

美國、澳洲、英國、加拿大等國陸續表態，因中國人權問題「外交抵制」2022年北京冬季奧運。立法院教育及文化、財政2委員會今天聯席審查「運動彩券發行條例」部分條文修正草案。

國民黨立委林德福質詢，台灣有多少位選手取得北京冬奧的參賽資格；政府要做選手的最強後盾，在機票、住宿、運動防護員等部分，是否會比照東京奧運。

潘文忠答詢指出，目前僅競速滑冰女將黃郁婷取得冬奧參賽資格，根據教育部以選手過去表現預估，有機會獲取參賽資格的選手應有5位到8位，但還是要看後續實際取得參賽資格的狀況而定。

潘文忠並表示，支持選手參與國際賽會向來是教育部和體育署的最高目標，目前北京冬奧的選手參賽培訓和後勤等，都已在今年第3季做好相關準備。

民進黨立委郭國文、國民黨立委萬美玲、時代力量立委王婉諭則關心北京冬奧面臨外交抵制，台灣的立場為何。郭國文並認為，如美國、加拿大等國家是和台灣有相同價值的同盟，台灣應該和他們站在同一陣線。

潘文忠說，政府對有機會參與國際賽事都會全力爭取，維護選手參賽權益是基本立場，也會是第一優先事項，目前仍積極讓可能參與北京冬奧的選手準備，這些選手都經過長期的練習培育，才能爭取參賽權。

潘文忠表示，教育部及行政院非常關注國際情勢變化，行政院已成立跨部會因應小組，成員包括教育部、外交部、內政部、大陸委員會等相關部會，並由行政院政務委員羅秉成擔任召集人，正準備相關資訊，這個月應該會開會討論。

萬美玲表示，因Omicron變種病毒傳播力很強，如果選手參賽北京冬奧，教育部是否與中央流行疫情指揮中心討論防疫措施，會不會讓參賽選手接種第3劑疫苗。

潘文忠說，目前來說，希望選手、教練等相關人員，都能接種第3劑疫苗，但打疫苗只是基礎，相關防疫措施會根據在東京奧運獲得的經驗整套來做，也會與指揮中心保持聯繫，以最高規格防疫。（編輯：郭無患）1101220