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德國組織籲冬奧選手勿食中國肉品 以免攝入禁藥

2022/1/11 08:44
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（中央社柏林10日綜合外電報導）德國反禁藥組織（NADA）今天對準備前往北京參加下月冬季奧運的運動員傳達強烈訊息，呼籲別吃中國肉品，以免違反禁藥規定。

法新社報導，德國反禁藥組織擔心運動員攝取到肉品中的克倫特羅（clenbuterol）。俗稱瘦肉精的克倫特羅是一種類固醇，用來讓牲畜在屠宰前增加瘦肉、減少脂肪。

德國反禁藥組織今天在業務通訊中表示：「因此如果可以，應避免攝取肉類，並應和營養師討論替代食物。」

反禁藥組織長久以來都有提到中國產製肉品受克倫特羅污染的風險，不過近期沒有傳出相關案例。

西班牙籍自由車冠軍康塔多（Alberto Contador）曾於2010年在環法自由車賽（Tour de France）驗出克倫特羅，他始終堅稱自己是因為食用了在西班牙購買遭到污染的牛排所致。

不過康塔多仍因此被停賽及撤銷幾個獎項，包括2010年環法賽冠軍和2011年環義自由車賽（Giro d'Italia）冠軍頭銜。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110111

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