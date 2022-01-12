抗議政府放寬學校防疫規定 法國教師13日大罷工

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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國最大小學教師工會Snuipp-FSU今天表示，約3/4的法國教師不滿政府修改學童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢相關規定，13日將發動罷工抗議，恐迫使全法近半數小學停課。

在Snuipp-FSU發動這場罷工抗議之前，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）於10日晚間宣布，修改COVID-19潛在病例的篩檢和隔離相關規定。

由於近來法國出現家長在藥房和檢驗室外大排長龍，只為了讓班上出現一起確診病例的家中學童進行篩檢，總理卡斯特克斯宣布，家長現在也可以利用家庭快篩試劑，檢測家中學童是否可以返校上課。

然而，在高傳染力的Omicron變異株快速傳播下，學校教師表示，上課情況混亂，班級難以管理，尤其是很多家長仍無法替家中5歲以上的孩童預約接種疫苗。法國12月底才通過讓5歲以上孩童接種疫苗。

Snuipp-FSU表示：「由於出缺勤情況不一，學生無法好好學習。混合在校和遠距學習的方式難以實行。」Snuipp-FSU還強調，缺勤的老師無人替補。

工會還要求政府提供學校職員口罩，以及在教室內裝設二氧化碳監測器，以檢查教室是否通風。

Snuipp-FSU表示：「現行防疫規定非但不足以保護學生、職員或他們的家人，也讓學校陷入一團混亂。」Snuipp-FSU表示，學校現在基本上已淪為「日托中心」。

法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）表示，政府將竭盡所能避免讓學校停課，對家長帶來大災難，影響數以萬計孩童的學習，尤其是來自低收入家庭的學童。

布朗凱11日表示：「我知道大家都疲乏，有很多不安，但你不能發動罷工，來抗議病毒。」

布朗凱表示，受到疫情爆發影響，截至10日為止，逾1萬個班級被迫停課，約占全國總數2%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110112