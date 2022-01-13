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立陶宛遭中國脅迫 德國官員到訪聲援

2022/1/13 07:32（1/13 07:41 更新）
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（中央社記者林育立柏林12日專電）立陶宛與台灣關係升溫遭中國報復，德國派官員出訪立陶宛表示聲援，歐洲聯盟（EU）各國外交部長將於14日討論如何反制中國的施壓。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）這兩天訪問維爾紐斯（Vilnius），與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）等官員晤談，向立陶宛表示聲援。

北京不僅限制立陶宛產品出口，在立陶宛生產的德商、供應鏈有立陶宛零件的德國產品也被中國的報復牽連。布蘭特納說，立陶宛與中國關係緊張是「歐洲的問題」，解決關鍵在「保護歐洲單一市場免受攻擊」。

德國是立陶宛最重要的貿易夥伴，汽車零件大廠馬牌集團（Continental）等德國企業皆在立陶宛設廠。德國製造業主要遊說團體德國工業聯盟（BDI）對中國施壓立陶宛感到十分憂心，「中國最近針對立陶宛的措施，具有貿易抵制的效果，影響擴及全歐盟」。

此外，德國政府對立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）表示不是開設台灣代表處有錯、而是以台灣為名有錯感到錯愕，因為此舉等於向北京暗示，立陶宛願意在壓力之下讓步。

布蘭特納在會談時因此呼籲立陶宛政府，對外立場應該一致。

布蘭特納11日會晤立陶宛經濟創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）後透過推特（Twitter）強調，歐洲單一市場不可分割，德國因此在立陶宛與中國貿易關係緊張之際，向立陶宛表達「完全的支持」。

布蘭特納說，立陶宛有重要的供應商，非常適合歐盟企業投資，此行目的是了解供應鏈的運作並找出對策。

去年11月駐立陶宛台灣代表處成立後，立陶宛受到中國形同禁運的貿易措施報復，歐盟其他國家也受到波及，今年上半年的歐盟輪值主席國法國決定採取行動反制。

歐盟27國外長13日起將在法國布勒斯特（Brest）召開2天的非正式會議，根據議程，14日上午將討論歐盟與中國的關係，尤其是「中國對部分成員國施加的巨大政治、經濟和商業壓力」。（編輯：郭中翰）1110113

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