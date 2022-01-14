北韓批美制裁形同挑釁 警告勿妄動否則強烈回應

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（中央社首爾14日綜合外電報導）美國針對北韓試射飛彈施以制裁後，北韓中央通信社（KCNA）今天引述外交部聲明報導，飛彈試射是北韓自我防衛的合法權利，並稱美國藉由新制裁故意升高局勢。

路透社報導，北韓外交部發言人在KCNA刊出的聲明中說，北韓最近發展的「新型武器」只是國防軍力現代化的一部分，並未針對任何特定國家或危害鄰國的安全。

北韓指稱，這種武器是「極音速飛彈」，能提升戰略軍事力量。

繼北韓上週來兩度飛彈試射等一連串動作後，美國總統拜登政府12日首度對北韓武器計畫祭出制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日表示，北韓飛彈試射「嚴重破壞穩定且危險」。

布林肯表示，美國已表明對北韓沒有敵意，願在無先決條件下與北韓進行談判。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）也表示，美方要求聯合國安全理事會對北韓施加更多制裁。

北韓外交部聲明指出，美國制裁的舉動顯示，華府或許談及外交和對話，「但仍專注在孤立及遏阻北韓的策略上」。

聲明說：「美國指控朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）合法行使自衛權，是明顯的挑釁和流氓般的邏輯。」

北韓外交部發言人警告，如果美國採取對抗立場，北韓將以「更強烈和確定的行動回應」，但未具體說明行動內容。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110114