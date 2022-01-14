拜登欲修改參院阻撓議事規則 得先爭取黨內支持

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統拜登今天試圖促使民主黨人團結，以改變聯邦參議院的「阻撓議事」規則並通過投票權法案，但他很快就遇到阻礙，因為兩名地位舉足輕重的溫和派參議員反對拜登的構想。

在拜登抵達國會大廈與民主黨團會面之前，代表亞利桑那州的民主黨籍參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）在議場演說中表示，讓少數參議員得以妨礙立法程序的「阻撓議事」（filibuster）規則有其必要，這是為了防止國內政治分歧加劇。

「阻撓議事」是指利用冗長發言等手段來拖慢立法程序，這在技術上並不違反規定。

拜登離開國會大廈後，代表西維吉尼亞州的民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）與席納瑪一樣，表態反對變更「阻撓議事」規則。

路透社報導，雖然政府官員不期望出現任何突破，拜登仍打算繼續說服席納瑪和曼欽。官員證實，他們3人今晚在白宮會面超過一小時。

拜登稍早坦言，民主黨可能無法讓投票權法案順利通過。

他對媒體說：「我希望我們做得到，但我不確定。不過有件事可以肯定：就像其他所有重要民權法案，如果第一次不成，還可以捲土重來、再試一次。」

拜登於去年元月就任，一年來花了大半時間推動基礎建設法案和以防疫紓困及社福計畫為重點的支出法案，之後他和許多民主黨同僚愈發積極地力倡投票權法案通過。

由民主黨掌握多數的聯邦眾議院今天通過一套包含兩項投票權法案的議案，分別是「自由投票法」（Freedom to Vote Act）及「約翰．路易斯投票權促進法案」（John Lewis Voting Rights Advancement Act）。

「自由投票法」將為聯邦選舉制定一套標準，確保全國各地選民享有差不多相同的投票方式；「約翰．路易斯投票權促進法案」則是1965年投票權法（Voting Rights Act of 1965）的更新版。

這套包含兩項法案的議案接下來將被送到參院，在共和黨人表態反對、民主黨內部意見不統一的情況下，預料將掀起激辯。

美國將於今年11月8日舉行期中選舉，而共和黨控制的一些州已開始對投票制定新一波限制措施。民主黨人聲稱，新的投票權法案將可保障選民的投票權，尤其是少數族群。

許多非白人選民通常傾向在聯邦公職選舉中支持民主黨籍候選人。

若不修改參院的「阻撓議事」規則，民主黨人將無法在參院克服共和黨人普遍的反對立場。在「阻撓議事」規則下，絕大多數法案都需要在總數100名參議員中取得至少60人支持才能過關。

民主黨在參院只有50席，且黨內針對如何繞過阻撓議事規則一事，仍意見分歧。

與民主黨結盟的無黨籍參議員金恩（Angus King）認為拜登的發言很有說服力。金恩說：「前路似乎很艱辛，尤其是從席納瑪參議員今天的演說來看。她認為改變『阻撓議事』規則的風險比各州正面臨的危機還大。我真心希望她是對的，但恐怕她錯了。」

參院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨天概述了一項確保參院就投票權進行辯論的策略。民主黨去年3度試圖展開辯論，但都被共和黨人擋下。

參院少數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）昨天則重申，共和黨人反對民主黨的投票權法案，也不贊成修改「阻撓議事」規則。

民主黨籍前總統歐巴馬今天投書「今日美國報」（USA Today）表示，「阻撓議事」規則已成了參院少數的常見工具，用來妨礙多數選民所支持的措施。

歐巴馬說：「我們不能讓這種工具被用來阻擋保護民主的行動。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110114