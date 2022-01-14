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Omicron發威 世衛再建議使用2款藥物治療

2022/1/14 12:18
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（中央社日內瓦13日綜合外電報導）Omicron肆虐並削弱疫苗效果，世界衛生組織專家小組今天建議使用禮來藥廠、葛蘭素史克藥廠與生技公司Vir Biotechnology的兩款藥品，提供更多治療選擇。

路透社報導，世衛（WHO）資料顯示，COVID-19變異株Omicron已在149個國家現蹤，並在幾個國家迅速取代Delta成為主要流行株，迫使政府和科學家透過擴大篩檢、施打疫苗加強針等加強防疫。

世衛專家小組今天強力推薦，使用禮來（Eli Lilly）藥品「愛滅炎」（Olumiant）搭配皮質類固醇來治療COVID-19重症病患；此外，葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）和Vir Biotechnology一同研發的抗體藥物治療具住院高風險的非重症病患，專家小組也予有條件背書。

葛蘭素史克和Vir的藥，是目前唯一實驗顯示對Omicron有效的單株抗體藥物；禮來藥廠與雷傑納隆藥廠（Regeneron Pharmaceuticals）的類似療法在此類試驗中顯示提供的保護力較低。

但世衛專家提醒，單株抗體治療Omicron這類的新變異株，效力目前仍未確定，並說這類藥物的使用指導方針也會隨新資料的出現而更新。

世衛這項指導方針刊登於英國醫學期刊（British Medical Journal），文中也提到證據顯示「愛滅炎」可改善病患存活率，降低對呼吸器的需求，且未觀察到副作用增加。

法國醫療援助組織「無國界醫生」（MSF）對世衛這項建議表示歡迎，並說愛滅炎可在世衛現行推薦的單株抗體治療外，提供另項選擇；對許多中低收入國家的政府與病患而言，單株抗體治療藥供應仍短缺。

無國界醫生也表示各國政府應採取行動，不要讓單株抗體的專利淪為推廣應用的阻礙。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110114

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