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拜登
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拜登上任將滿一年 19日開記者會和全民談話

2022/1/15 10:59
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統拜登上任將滿週年，白宮今天宣布，總統將在19日下午4時召開正式記者會。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示：「我們期待與各位見面，總統也期盼直接和美國人民談話。」

現年79歲的拜登，去年1月20日宣誓就任美國第46位總統，如今上任將屆一年，期間遭遇一連串不順利，包括投票權改革、因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也面對頑強通貨膨脹，及北韓與俄羅斯的挑釁。

比起前任總統川普，拜登花較少時間與媒體談話。雖然川普從不隱藏對媒體的敵意，但他經常出現回答媒體的提問。拜登也偶爾在搭乘空軍一號之前，或在演講之後回答一些問題。

根據加州大學聖巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）統計，拜登目前為止總共舉行了9次記者會，而19日將舉行的那場不算在內。

前總統川普任內第一年舉行了22場記者會。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110115

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