美國德州猶太教堂傳人質遭挾持 警匪談判中

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美國德州一座猶太教堂15日傳出有人質遭到挾持，當地特種武器和戰術部隊已展開行動。（法新社）

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（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）美國德州一座猶太教堂今天傳出有人質遭到挾持，目前警方與綁匪談判中。白宮隨後發布消息表示，總統拜登（Joe Biden）已聽取簡報，有關單位正密切關注。

德州科利維爾（Colleyville）一座猶太教堂貝斯以色列公理會（Congregation Beth Israel）今天傳出有人遭到挾持，當時教堂正在進行安息日禮拜。科利維爾在達拉斯西北約40公里。

根據媒體報導，目前不清楚教堂裡有多少人，但截至目前為止並未傳出有人員傷亡的消息。當地特種武器和戰術部隊（SWAT）已展開行動，警方談判專家也已經與教堂內的人取得聯繫，希望嫌犯能釋放人質。

美國有線電視新聞網（CNN）引述執法人員報導，目前至少有4人遭到挾持，包括一名拉比（rabbi，指教導猶太經卷的老師）。

白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）透過推特（Twitter）表示，拜登已聽取相關情況的簡報，資深官員也會持續向拜登報告最新狀況，國家安全小組資深官員也與聯邦執法機構保持聯繫。（編輯：郭中翰）1110116