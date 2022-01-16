美國德州猶太教堂事件10小時落幕 人質安全嫌犯身亡【更新】

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（中央社德州科利維爾15日綜合外電報導）德州警方今天表示，歷時約10小時的猶太教堂人質事件已經落幕，犯案的1名男性嫌犯身亡，遭挾持的4人則全數安然脫險。

法新社報導，德州科利維爾（Colleyville）警察局長米勒（Michael Miller）在記者會中說：「人質救援團隊攻堅進入猶太教堂，嫌犯已經身亡。」

人質事件發生約10小時後，州長艾波特（Greg Abbott）在社群網站推特（Twitter）發文說，截至當地晚間9時30分，所有人質都已活著離開教堂，他們都平安無恙。

根據現場記者的報導，艾波特做出上述宣布前不久，猶太教堂內傳出巨大爆炸聲響和槍聲。其中1名人質已於數小時之前先行獲釋。

警方表示，他們今天早上接獲報案，稱位於達拉斯以西約40公里科利維爾的猶太教堂「貝斯以色列公理會」（Congregation Beth Israel）發生緊急狀況，不久後即傳出是一起人質事件。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導說，嫌犯持有武器且宣稱在不同地點埋藏炸彈。

報導引述一名曾聽取相關簡報的官員說法稱，嫌犯要求當局釋放被美國八卦圈冠上「蓋達女士」（Lady Qaeda）稱號的巴基斯坦神經學家席迪圭（Aafia Siddiqui）。

ABC News起先指嫌犯是席迪圭的哥哥，但後來又澄清說她兄長在休士頓。有專家指出，嫌犯所使用的這個阿拉伯字在伊斯蘭信仰中有「姊妹」的意思，多為象徵性意義。

席迪圭的律師在給美國有線電視新聞網（CNN）的聲明中說，席迪圭「絕未涉入」德州人質事件，還說她譴責嫌犯的行為。

席迪圭因企圖殺害阿富汗的美國官員，2010年在紐約遭判86年有期徒刑。她這起備受注目的案件引發巴基斯坦群情激憤。她目前在德州沃斯堡（Fort Worth）聯邦醫療中心監獄服刑。

警匪對峙期間，有4小時過程出現在貝斯以色列公理會安息日晨間禮拜的臉書（Facebook）直播，當中似乎有錄到1名男子大聲咆哮的聲音，但建築內的情況並沒有直播出來。

音檔中可聽到一名男子說：「你讓我的姊妹聽電話」和「我就要死了」，此外還可以聽到他說：「美國（這個國家）很有問題。」

貝斯以色列公理會信徒史密斯（Ellen Smith）告訴CNN，她從小就常去這間教會，發生這種事實在叫人「震驚、害怕」。

她表示，公理會的信眾關係緊密，拉比（rabbi，指教導猶太經卷的老師）更是「任何人所能認識最好的人」。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）表示，以色列也很關注這起事件的發展，並祈禱遭挾持的人質都能平安。

紐約拉比董事會（New York Board of Rabbis）的波塔斯尼克（Joseph Potasnik）表示，他很感激各宗教背景人士都對此事表達關切，也希望事件和平落幕。

他警告，暴力事件不只會發生在猶太教堂，「今天怨恨我的人，明天也可能怨恨你。猶太人或許是第一個遭殃的，但絕不會是最後一個。」（譯者：蔡佳敏/核稿：施施）1110116