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德州猶太教堂案 拉比朝綁匪丟椅子助人質逃脫

2022/1/18 17:04（1/18 17:21 更新）
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歷時約10小時的猶太教堂人質事件落幕。圖為警方封鎖附近街道。（路透社）
歷時約10小時的猶太教堂人質事件落幕。圖為警方封鎖附近街道。（路透社）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）歷時約10小時的猶太教堂人質事件落幕，當時遭到挾持的教堂拉比說明他如何朝持槍歹徒扔出一把椅子，協助被劫持的人質逃脫。

位於達拉斯附近小鎮科利維爾（Colleyville）猶太教堂「貝斯以色列公理會」（Congregation Beth Israel）拉比塞特隆-沃克（Charlie Cytron-Walker）告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），在15日長達10小時綁架折磨過程中的「最後一刻」，綁架者「沒有得到他想要的」。

他說：「事情看起來不妙，聽起來也不太妙。」

受訪過程中，他說話聲音中仍然激動：「這太可怕了，當我看到他（綁架者）處於不利位置的機會時，我確認和我在一起的兩位先生（人質）已經準備好逃跑了。」

他說，教堂的出口離他們不遠。

「我叫他們走。我朝持槍歹徒丟出一把椅子，然後朝門口闖，我們3個人都能在沒有開槍情況下逃離。」

美國聯邦調查局（FBI）證實，綁架者是44歲的英國公民阿卡拉姆（Malik Faisal Akram）。

包括拉比在內，阿卡拉姆15日在猶太教堂劫持4個人作為人質，美國總統拜登形容這是「恐怖行為」。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110118

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