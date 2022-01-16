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Omicron肆虐 蘋果要求員工施打追加劑

2022/1/16 19:49
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（中央社加州古柏迪諾15日綜合外電報導）科技新聞網站The Verge今天引述蘋果公司內部電子郵件報導，蘋果將要求零售商店和公司員工提供施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑的證明。

報導中說，從1月24日起，未接種疫苗的員工或未提交疫苗接種證明的員工，必須病毒檢測呈陰性反應才能進入蘋果工作場所。The Verge說，目前還不清楚病毒檢測要求是否同時適用於公司和零售商店員工。

The Verge引述這份內部通知報導：「由於COVID-19主要疫苗效力減弱，以及像是高傳染性Omicron變異株的出現，如今施打追加劑有助保持COVID-19疫苗效力，以防重症出現。」

蘋果沒有立即回應媒體置評請求。

Omicron變異株導致確診病例大增，美國許多公司一直加強COVID-19規定，不但強制接種疫苗並延後員工重返辦公室計畫。

社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta Platforms本週要求所有返回辦公室的員工施打追加劑。臉書還將美國辦公室重啟時間從原本規劃的1月31日延後到3月28日。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110116

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