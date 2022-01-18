教廷正副國務院長傳染疫 教廷官方未證實

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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡18日專電）天主教媒體駐梵蒂岡資深記者潘丁（Edward Pentin）昨天在自己的推特指出，教廷國務院長帕洛林與副院長帕拉均感染了COVID-19。教廷新聞室目前尚未證實或駁斥此傳言。

潘丁是「全美天主教紀事報」（National Catholic Register）駐梵蒂岡特派記者，他長期報導梵蒂岡新聞，曾任職於梵蒂岡官方廣播電台，並在去年出版「下任教宗: 樞機主教候選者」（The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates）一書，預測接任教宗方濟各的可能人選。

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潘丁昨天晚上十點多在社交媒體推特（Twitter）網站簡短發文指出，梵蒂岡消息來源向他證實，教廷國務院正副院長帕洛林（Pietro Parolin）與帕拉（Archbishop Edgar Peña Parra）皆不幸染疫，其中帕洛林出現一些症狀。帕洛林與帕拉都已完成兩劑疫苗與第三劑加強劑注射。

目前已有多家天主教媒體轉載引用潘丁的推特，但教廷新聞室尚未針對此事做出評論。（編輯：韋樞）1110118