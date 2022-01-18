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教廷證實國務院正副院長皆染疫 均隔離中

2022/1/18 20:50
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡18日專電）教廷新聞室證實，教廷國務院正副院長帕洛林（Pietro Parolin）與帕拉（Archbishop Edgar Peña Parra）皆感染Covid-19，目前兩人都在自己的住處隔離中。帕洛林有輕微症狀但不嚴重。

「全美天主教紀事報」（National Catholic Register）駐梵蒂岡記者潘丁（Edward Pentin）昨晚率先在推特（Twitter）爆料，教廷國務院長帕洛林與副院長帕拉均不幸染疫。帕洛林與帕拉皆已完成兩劑疫苗與第三劑加強劑注射。

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教廷新聞室今天中午證實教廷第二號、第三號人物染疫的消息。教廷近日為了防範愈來愈嚴峻的疫情，已採取一連串措施，包括要求所有員工都要打疫苗或有康復的抗體證明，否則不准進入梵蒂岡城內工作，外部人員要進入梵蒂岡內洽公，也需要出具完整接種疫苗的「超級綠色通行證」。

教廷並要求在所有室內場所都要配戴ffp2口罩。這些嚴格的新規定是由帕洛林去年12月時親自下令實施，不料仍無法阻擋疫情入侵梵蒂岡城內最核心。（編輯：韋樞）1110118

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