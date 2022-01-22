印度孟買大樓奪命火災 10個月來第3起

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（中央社記者林行健新德里22日專電）印度商業大城孟買今晨發生大樓火災，至少6死20餘傷。這已是孟買近10個月來第3場致命的類似事件。

市政管理機構「大孟買市政公司」（BMC）市政官員在接受當地電視台訪問時表示，一棟樓高20層的大樓，上午7時30分左右在18樓冒出濃煙及火焰，消防局立即出動13輛消防車以及5輛救護車前往現場。

火勢直到10時才獲得控制，截至下午1時仍在進行噴水降溫作業。

消防員稱，初步跡象顯示火災是因住戶冷氣機電線短路而起，大樓灑水系統年久失修，導致火勢迅速擴大，加上當時多數住戶仍在睡夢中，導致許多人逃生不及。

傷亡名單顯示，截至下午1時，確認有6人死亡、23人因吸入濃煙而送醫，其中7人已經出院。

去年10月，孟買一棟60層高的大樓發生火災，1名居住在19樓的30歲男子攀出陽台試圖逃生，但因體力不支墜樓身亡；同年3月，孟買一家設在商場裏面的醫院深夜失火，有10名病患不幸喪生。

孟買民眾對於接二連三的大樓火災事件感到憂心，要求政府相關官員負責和加強建築物安全管理。

網友Amruta Fadnavis在推特張貼今晨火災的影片，並說「我們死在家裏，因為大樓興建不當；我們死在醫院裏，因為公立醫院安全規範被忽略；我們死在交通事故，因為路上滿是坑洞。誰來負責？」

印度人民黨孟買發言人韋瑪（Sanju Verma）也在推特要求地方政府確實檢查市內大樓消防設施，以及各大樓是否依照安全規定清空逃生路線。（編輯：黃自強）1110122