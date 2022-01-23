土耳其記者上電視以諺語諷總統 三更半夜遭拘捕

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（中央社伊斯坦堡22日綜合外電報導）土耳其一名知名記者因為在電視上以一句俗諺批評總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），遭到當局拘留。在土耳其，侮辱總統是犯罪行為，可處1至4年徒刑。

記者卡巴斯（Sedef Kabas）在電視上發表針對艾爾段的評論，稱「牛登基了也不會變成國王，只會把皇宮變成牛舍」（Öküz saraya çıkınca kral olmaz. Ama saray ahır olur），接著在社群網站推特（Twitter）對她90萬名追蹤者貼出同樣一句話。

法新社報導，警方幾小時後於當地時間今天凌晨2時在卡巴斯家中將她拘留。她在出庭後正式遭到逮捕。

艾爾段的首席發言人阿爾通（Fahrettin Altun）推文寫道：「一名所謂的新聞工作者在電視頻道上公然侮辱我們的總統，除了散布仇恨外，沒有別的目的。」

阿爾通說：「我以最強烈的措詞譴責這種傲慢且不道德的行為。這不僅不道德，還相當不負責任。」

不過新聞工作者工會稱卡巴斯遭到逮捕，「是對言論自由的嚴重攻擊」。

據路透社報導，卡巴斯當時發表言論的電視台Tele 1總編輯亞那達格（Merdan Yanardag）對卡巴斯遭逮捕一事發表尖銳批評。

亞那達格推文寫道：「她為了一句諺語，在凌晨2時遭徹夜拘留，令人無法接受。這種態度是企圖恐嚇記者、媒體和整個社會。」

維權團體經常指責土耳其透過逮捕記者和關閉關鍵媒體機構來破壞媒體自由，在2016年7月艾爾段挺過政變後尤甚。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）2021新聞自由指數排名中，土耳其在180國名列第153。

艾爾段從總理成為總統的7年來，有數千人因侮辱艾爾段的罪行遭到指控並判刑。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110123