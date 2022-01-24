印尼執政黨黨慶海灘種樹 呼應G20峰會議程

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（中央社記者石秀娟雅加達24日專電）20國集團（G20）輪值主席國印尼年底將在峇里島舉行峰會。印尼執政黨民主奮鬥黨昨天在海灘植樹，慶祝49週年黨慶，呼應印尼總統佐科威將在峰會推動綠色經濟的主張。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，民主奮鬥黨（PDIP）昨天在峇里島吉姆巴納縣（Jembrana）海灘等地，種植數千顆紅樹林幼苗及其他樹種，慶祝建黨49週年，也慶祝黨主席、前總統梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）75歲生日。

印尼獨立報（Merdeka）報導，民主奮鬥黨秘書長哈斯托（Hasto Kristiyanto）說，民主奮鬥黨鼓勵黨員在各地植樹，以宣示印尼要站到前線，在G20峰會推動落實永續環保議題，這也是佐科威（Joko Widodo）擔任輪值主席任內的重點工作之一。

G20今年的峰會預計在年底舉行，佐科威先前宣示，推動成立新的全球衛生機構、加快綠色能源與低碳經濟，以及推動數位經濟將是他任內重要議程。

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佐科威日前透過視訊參與世界經濟論壇會議時指出，今年G20的主題是「共同復甦、強勁復甦」，印尼將致力發展夥伴關係的結盟與包容性成長，為各個領域的轉型提供平台，成為催化包容性全球經濟復甦的力量。

佐科威說，印尼將推動成立新的全球衛生機構，使其更具包容性與應對危機的能力；促成提供技術與資金，以加速綠色及低碳經濟轉型的機制；推動數位經濟，以利微型及中小企業發展，並提高民眾數位經濟素養，強化數位經濟安全。（編輯：周永捷）1110124