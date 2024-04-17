吉魯塔浮動式太陽能發電場 印尼再生能源里程碑

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（中央社記者李宗憲雅加達17日專電）印尼媒體報導，去年底落成吉魯塔浮動式太陽能發電場，是印尼發展再生能源重要里程碑；這座東南亞最大浮動式太陽能發電場，距離雅加達約130公里，產生電力足供5萬戶家庭。

印尼「安塔拉通訊社」（ANTARA News）12日報導，吉魯塔（Cirata）浮動式太陽能發電場去年11月落成，可為5萬多戶家庭供電。發電廠距雅加達約130公里遠，隸屬普哇加達（Purwakarta）和西萬隆（West Bandung）2個行政區。

報導指出，耗資約1億美元的吉魯塔浮動式太陽能發電場由34萬片太陽能板組成，歷時3年完工，由三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）、法國興業銀行（Societe Generale）和渣打銀行（Standard Chartered）提供融資，印尼國家電力公司（PLN）和阿布達比綠能公司馬斯達爾（Masdar）協力完成。

吉魯塔浮動式太陽能發電場去年11月落成時，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在啟用典禮致詞時說：「今天是歷史性一天，因為我們建造大規模可再生能源場的偉大夢想終於實現。」

佐科威當時說：「我們打造出東南亞規模最大、全球第3大的浮動式太陽能發電場。」

另外，吉魯塔浮動式太陽能發電場除了有助加速印尼能源轉型，當地工人也能藉由參與建設發電場，而有機會向專家學習專業知識。

負責這項發電場計畫的公司PT PMSE主任迪馬斯（Dimas Kaharudin）表示：「這座浮動式太陽能發電場的建設過程，沒有非常機密的技術，這代表每人都能參與其中，而大多數參與的工人都是當地人。」

該公司指出，參與該計畫1400名印尼工人中，有60人原本從事水產養殖業。他們藉由參與這項計畫，學習如何建設及開發浮動式太陽能發電場的技術與知識，未來將能參與印尼其他浮動式太陽能發電場的建設計畫。

印尼能源資源部官員尤多（ Yudo. Dwinanda Priaadi）指出，吉魯塔浮動式太陽能發電場成功落成，將激勵政府繼續建設類似基礎設施。

尤多說：「下一步要做的是複製這個浮動式太陽能發電場，我們將利用印尼各個水庫建設浮動式太陽能發電場，政府同時也正積極建造水庫和水壩。」

「安塔拉通訊社」報導，這些努力展現印尼探索再生能源方面的認真態度，並指出：「印尼要在2060年實現淨零排放目標並不容易，但吉魯塔浮動式太陽能發電場的建設，已成為實現該目標的一部分。」（編輯：陳惠珍）1130417