工程延宕 日本島根核電廠2號機重啟擬延期

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（中央社東京30日綜合外電報導）日媒引述消息人士報導，原定今年8月重啟運轉的島根核能發電廠2號機，因為安全對策工程比估計中的耗時，日本中國電力公司計劃延期重啟島根核電廠2號機的時間至今年秋天後。

日本放送協會（NHK）報導，位於島根縣松江市的島根核電廠2號機2021年通過日本原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）的審查，營運島根核電廠的中國電力公司也以今年8月重啟為目標，在過去一段時間展開安全對策工程以因應天災等。

安全對策工程預計今年5月前結束，不過根據消息人士透露，工程比預期的耗時，難以依照計畫完工，因此島根核電廠2號機的重啟時間將延遲數月，預計延到今年秋天之後才會重啟。

中國電力公司今天計劃向原子力規制廳提出重啟所需的變更檢查時程等申請。

島根核電廠2號機跟日本2011年發生核子事故的福島第一核電廠反應爐同型，均為沸水反應爐（Boiling Water Reactor）發電機組。日本目前尚無此型反應爐重啟的案例。

同為沸水反應爐發電機組是位於宮城縣的女川核能發電廠2號機，與位於新潟縣的柏崎刈羽核能發電廠7號機。

營運女川核電廠的日本東北電力公司，預計今年9月左右重啟女川核能發電廠2號機。

日本東京電力公司（簡稱東電）則已在4月26日把燃料棒放入柏崎刈羽核電廠7號機的反應爐以測試相關設備等，不過重啟尚未獲得新潟縣政府同意，因此重啟時間仍不明。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130430