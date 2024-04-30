涉虛擬貨幣詐騙案主嫌續押 知名律師獲交保

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（中央社記者劉世怡台北30日電）王牌交易所創辦人潘奕彰、律師王晨桓等人，涉誘騙被害人投資無法變現的虛擬貨幣，獲利近8億元，遭檢方起訴後移審。北院今裁定潘奕彰續押、王晨桓400萬元交保，限制住居、定期警局報到。

全案經起訴，台北地方法院昨天召開接押移審庭，經漏夜庭訊後，今天裁定主嫌潘奕彰、林耿宏、林若蕎、林耿漢、林敬智羈押；王晨桓獲交保新台幣400萬元，並限制出境、出海及限制住居，且應於每週一、四、日晚間赴警局報到。

其他8名同案被告獲20萬元至100萬元不等金額交保。

檢方起訴指出，潘奕彰、林耿宏等人涉嫌成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、在網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段，誆騙民眾投資購買內容不實的虛擬貨幣，以此方式詐得近新台幣8億元，被害人超過1200人。

檢方表示，林耿宏等人將犯罪所得4300萬元交付王牌交易所負責人、知名律師王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為某法律事務所之投資款。林耿宏等人先後將犯罪所得共4740萬元交付等方式，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得遂行洗錢犯行。

檢方指出，王晨桓於112年6月間以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容，並安排這些虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，讓這些虛擬貨幣表面上看起來可供流通變現，以取信於他人。

檢方表示，IMBA旗下成員去年6月間因詐欺案遭檢警搜索，王晨桓接受委託即指派魏姓律師擔任該案被告的選任辯護人，由魏姓律師於偵查中陪同訊問，並趁機取得卷證資料，隨即傳送資料給王晨桓，王晨桓將資料洩漏給IMBA幹部，讓IMBA集團得以知悉案件偵查過程、內容、目前掌握的事證。

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另外，檢方查出王晨桓於108年間擔任苗栗縣某茶葉公司何姓負責人法律顧問，王晨桓察知何男對於茶葉公司地處山區時常聽見疑似槍聲，及疑似遭人監控等對周圍環境時存人身危安恐懼，佯稱可以協助聘請退伍軍人及專業人士，排除公司周圍危險狀況，以維護安全名義，於109年間至今年1月間，向何男詐騙至少7227萬餘元。

北檢26日依組織犯罪、詐欺取財、洗錢、洩密、藏匿人犯等罪起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓等32人，建請法院將潘奕彰、林耿宏等4名主嫌求處20年以上之刑，並建請法院量處王晨桓12年以上之刑。（編輯：張銘坤）1130430