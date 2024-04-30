白俄控德國之聲涉極端主義 網路平台全面封殺

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）根據白俄羅斯政府今天公布的聲明，白俄以涉「極端主義」為由，在全國網路平台封殺德國電視新聞網德國之聲（DW），柏林當局則抨擊白俄此舉是企圖箝制獨立媒體的聲音。

根據法新社看過的白俄內政部網站聲明內容，內政部稱德國之聲在當地的服務機構DW Belarus涉及「極端主義活動」。

德國之聲也發表聲明表示，其在白俄全國網路上「所有平台」的服務都遭到禁止。

德國之聲在官網寫道，俄羅斯2022年2月揮軍進攻烏克蘭後，白俄內政部隔月隨即將DW Belarus的內容認定為「極端主義」，而今這個決定已導致德國之聲在白俄全境網路遭到封殺，包括德國之聲網站、旗下YouTube頻道、Telegram頻道等所有平台。

德國外交部在前稱推特（Twitter）的社群媒體X上指出：「明斯克（Minsk，白俄首都）執政者全力脅迫並箝制記者與媒體。在白俄羅斯禁止德國之聲，只是魯卡申柯（Alexander Lukashenko，白俄總統）打壓的手段之一。真相是禁止不了的。」

非政府組織無國界記者組織（Reporters Without Borders，RSF）警告，任何與德國之聲有關聯的人均可能面臨2至7年監禁的風險。

無國界記者組織在X發文指出，「無國界記者組織首先為外國媒體譴責這種行為，並譴責（明斯克）當局恐嚇任何獨立聲音的企圖」。

魯卡申柯是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的親密盟友，自1994年以來一直以鐵腕手段統治白俄，打壓所有異議。

2020年魯卡申柯連任引發爭議，白俄爆發大規模抗爭，但在警察暴力鎮壓下，數以千計抗議人士遭到逮捕。此後，明斯克便加強壓制反對派人士和聲音。

根據白俄人權團體維斯納（Viasna），人口不到1000萬人的白俄，目前有近1400人因政治因素在監服刑。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130430