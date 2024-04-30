陸籍船隻越界抽砂300噸船長判1年10月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北30日電）中國籍抽砂船「華益9號」越界盜抽海砂300公噸，中國籍陳姓船長否認犯行，一、二審均依違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法判刑1年10月，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳姓船長於民國111年4月25日與9名船員，駕駛「華益9號」抽砂船，自中國福建省出發，於翌日清晨近5時抵達高雄興達港外海盜抽海砂。

海巡人員發現陳男犯行欲靠船登檢時，陳男隨即指示船員將船上海沙排入海中滅證，並以蛇行方式航行躲避查緝，經海巡艦艇強行登船逮捕，查出船艙內尚有未卸除的海砂300公噸，當場查扣抽砂船，並將盜抽的海砂回填原海域。

一審橋頭地方法院審理時，9名船員坦承犯行，陳男否認犯行，辯稱他尚未抽砂，即遭到海巡人員查獲，當時船上的海沙，是出航時放置於船艙內，且採砂地點非中華民國專屬經濟海域，但未被法官採信。

一審認定，陳男等10人涉犯中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法，非法以船舶在中華民國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石罪，事證明確。

一審認為，陳男未經許可，擅自駕船進入台灣海域內盜採海沙，嚴重破壞台灣國土保安、海洋生態，若非海巡人員即時查獲，陳男勢將繼續盜抽海砂，或滿載海沙而逃，危害顯然非輕，判處有期徒刑1年10月，扣案抽砂船沒收。

至於同案被告9名船員，一審審酌9人均已認罪，並於審理時和檢察官達成認罪協商，依法判處9人1年徒刑，緩刑2年確定。

陳男提起上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理。二審審理時，陳男改口願意認罪協商，但僅承認有卸砂行為，並沒有抽砂行為。

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合議庭指出，二審不適用認罪協商程序，陳男認罪真意非坦承非法抽取海砂，難謂犯後態度良好，因此仍維持原判，因抽砂船為陳男承租，而非所有人，不合刑法收規定，因此撤銷扣案抽砂船沒收部分。

陳男不服判決，上訴三審，最高法院認為，關於犯罪事實與量刑部分，二審判決無違誤，日前駁回上訴定讞，另外，扣案抽砂船沒收部分則撤銷發回更審。（編輯：張銘坤）1130430