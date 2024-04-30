八仙山暑期森林探索 有機會看長鬃山羊、藍腹鷴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中30日電）林業及自然保育署台中分署八仙山自然教育中心推出系列暑期活動，可讓孩子組隊探索森林，更有機會一睹長鬃山羊、白面鼯鼠、藍腹鷴等動物的風采，與兩棲爬蟲類有進一步接觸。

林業保育署台中分署今天發布文字稿表示，每年舉辦暑期營隊「野獸與牠們的產地－八仙山動物生態探索營」，專為國小五年級至國中三年級的學生量身打造，透過不同類型的闖關及互動遊戲，讓孩子組隊探索森林，近距離的野外觀察和生態解說。有機會一睹長鬃山羊、白面鼯鼠、藍腹鷴等動物的風采，與兩棲爬蟲類進一步的接觸。

另規劃5場次適合親子共學的單日型活動。6月29日「繽紛的地球」生物多樣性闖關，可感受夏季森林裡的生命力，從色彩繽紛的昆蟲到高聳的樹木，一起解謎每種生物獨特的生活方式和故事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

7月27日及8月10日「蟲林野SAW」活動，有步道闖關及夜間的生態導覽，引領親子尋找夜行動物的蹤跡。7月28日「席德成長日記」推薦有幼兒的親子家庭，從認識種子發芽與小苗生長的過程，一起從播下種子並見證它生長茁壯。8月11日「八仙山歷險記」，與孩子們一同穿越時光，回到八仙山林場，探索林業的發展歷程和伐木工人們的生活。

為推廣國產木材的利用價值，推出7月6日「森林仙境皂工作坊」，走進森林與珍貴芬芳的樹種相遇，感受植物的純露香氣，並親手製作香氛皂，帶來一整年的好運氣。（編輯：謝雅竹）1130430