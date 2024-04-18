藍委指4/15台電曾討論限電 王美花：未收到訊息

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（中央社記者郭建伸台北18日電）4月15日全台供電一度將至限電邊緣，國民黨立委張嘉郡今天在立法院質詢秀出台電內部訊息截圖，內容提到北台灣準備輪流分區供電。經濟部長王美花備詢表示，她沒有收到訊息，會請台電了解。

立法院經濟委員會今天審查113年度中央政府總預算案經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金，王美花應邀列席備詢。

張嘉郡今天質詢指出，15日晚間台電大潭8號機組故障跳脫，夜尖峰備轉容量只剩下3.2%，台電內部是否接到通知要準備分區限電。王美花表示，她沒有聽說。台電總經理王耀庭表示，高層開會時從沒討論做限電準備。

不過接著張嘉郡秀出台電內部訊息截圖，內容提到台北、基隆ADCC（區域調度中心）接獲中央CDCC（中央調度中心）指示預計於晚間7時實施輪流分區供電。

張嘉郡指出，15日險釀限電危機，但事後當天區域調度中心人員都被要求查手機，有這種思維就是「解決提出問題的人」，應確實檢討能源政策。

王美花表示，她沒有收到這樣訊息，她會請台電了解，但地震造成相關機組故障，台電是用最快速度修復。王耀庭說，他也在看到底為何會有這個訊息。

張嘉郡強調，電力調度準備不只是一兩個單位的事，「紙包不住火」，若只是否認此事，只會降低人民對台電的信任度。（編輯：林興盟）1130418