氣候奶奶告政府勝訴後 瑞士氣候政策成為焦點

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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）以純淨鄉間和白雪皚皚山峰聞名的瑞士，成為第一個因未能採取足夠措施來應對氣候變遷，而被國際法院指出過失的國家，其環境政策正面臨嚴格審視。

法新社報導，歐洲人權法院（European Court of Human Rights）上週的判決凸顯出瑞士政策的一些缺陷，但專家強調，瑞士這個富裕的阿爾卑斯國家做得不一定比其他國家差。

在英國倫敦政經學院（London School of Economics and Political Science）研究氣候變遷法的政策分析師蒂芬妮．陳（Tiffanie Chan）說：「這項判決非常清楚地表明，瑞士國內的監管框架存在嚴重漏洞。」

她告訴法新社：「但這絕不僅是瑞士才有的問題。」

歐洲人權法院9日做出有利「年長婦女氣候保護協會」（KlimaSeniorinnen，英文Senior Women for Climate Protection）的判決，該協會控訴，瑞士當局在氣候保護方面的失敗，可能「嚴重損害」她們的健康。

這個組織由2500名64歲以上的女性組成，平均年齡73歲。

歐洲人權法院同意這項觀點，裁定瑞士政府違反歐洲人權公約（European Convention on Human Rights）第8條，內容保障「私人和家庭生活獲得尊重的權利」。

「巴黎協定」（Paris Agreement）為各國政府制定減少溫室氣體排放的遠大目標，目標是最好將全球升溫幅度相較工業化前水準，控制在攝氏1.5度以下。

為達成這項目標，瑞士曾表示將在2030年底前將碳排量相較1990年水準減少50%，並在2050年底前達成淨零排放。

獨立監測機構「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker）認為，瑞士的氣候目標、政策和資金「不足以」達成巴黎協定目標。

氣候行動追蹤指出：「瑞士在2030年前的氣候政策和行動需要大幅改進，才能將升溫控制在攝氏1.5度內。」

根據瑞士日內瓦大學（Geneva University）環境科學研究所長普利格（Geraldine Pflieger）說法，要達成2030年目標，瑞士需要在明年之前將碳排量削減至少35%。

但目前瑞士僅削減不到20%碳排量，這是瑞士為2020年制定、但未能實現的目標。

普利格指出，相較之下，整個歐洲聯盟（European Union）的碳排量已減少31%，專家認為，歐盟在2030年底前的減排量有望達到60%以上。

不過蒂芬妮．陳強調，許多歐盟國家也都沒有達成他們的2020年目標。

然而，專家表示，考量到瑞士在承諾的碳排量上嚴重依賴海外碳抵換計畫，對比之下顯得瑞士的情況更糟。

「碳抵換額度」是由再生能源、植樹、護林等減少或避免排放的專案計畫所產出額度來抵銷產生的碳排。

瑞士沒有說它打算在多大程度上依賴這些碳抵換計畫來達成目標，氣候行動追蹤認為這「非常有問題」。

瑞士伯恩大學（University of Bern）高級講師、氣候法專家布萊特納（Charlotte Blattner）感嘆，這些計畫通常「缺乏可追蹤性，難以驗證」。

此外，依賴這些碳抵換計畫意味著「瑞士錯過一個從根本上改造自身基礎建設，使它們轉向符合氣候政策的機會」。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130417