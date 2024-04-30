光寶科25.3億元入股日本柯索 布局工業電源

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）光寶科轉型計畫持續催動，30日宣布投下新台幣25.3億元，入股日本電源大廠柯索（Cosel），取得19.99%股權，在董事會獲得1席董事提名權及1席獨立董事建議權。光寶科希望藉由此次策略合作，切入少量多樣的工業電源市場。

光寶科總經理邱森彬表示，過去光寶科的電源產品主要應用在3C資通訊領域，量大、但少樣；反過來，柯索主要聚焦工業電源，產品線非常雜，屬於少量多樣，兩家公司有非常大互補性。

工業電源市場看似量小，但包括工業自動化、半導體設備、醫療、網通、運輸和新能源領域等利基型電源市場，加總起來，1年市場規模將近4000億元，光寶科此次與柯索策略合作，希望共同開拓這塊市場。

邱森彬強調，「這只是第一步，接下來光寶科與外部的策略合作將會加大力度。」只要有好公司，能對光寶科的高成長、高價值轉型策略帶來幫助，都會納入考慮。

光寶科從2020年起啟動轉型計畫，採取精實聚焦策略，汰弱留強，造成短線營收下滑，公司第1季營收287.75億元，年減15.8%，創下20多年來單季營收首度跌破300億元大關。

不過光寶科今天法說會公布第1季毛利率20.3%，比去年同期逆勢增加1.5個百分點；單季稅後純益24億元，年增1%，成功守住獲利正成長，換算每股純益1.04元。

邱森彬表示，公司第1季營收衰退，主要受到消費性電子市場修正影響，加上公司策略性汰弱留強。不過光寶科轉型策略持續發力，包括光電部門、雲端及物聯網部門等兩大新事業，今年第1季合計營收占比已從去年同期的50%拉高到58%，幫助公司獲利能力提升。

展望第2季，光寶科預估3大事業部門將全線增長，整體表現會優於第1季，而且今年呈現逐季成長。

至於外界關心的AI伺服器電源方面，去年占雲端部門營收比重約7%-8%，今年可望拉升到10%-15%。如果以出貨量來看，今年可望倍數成長。（編輯：林淑媛）1130430