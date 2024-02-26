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光寶科轉型2部曲 延攬前微軟大將趙質忠任轉型長

2024/2/26 18:28
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（中央社記者曾仁凱台北26日電）光寶科轉型進入第2部曲，延攬前微軟大中華區人工智慧負責人暨台灣微軟行銷營運長趙質忠，擔任光寶「轉型長」。趙質忠今天在法人說明會中首度亮相，宣布光寶科下一步要從幕後走向幕前，從元件製造商轉型成解決方案供應商。

光寶科今天舉行法說會，光寶科總經理邱森彬表示，光寶科自2020年啟動轉型，擘劃短、中、長期目標，加速高成長領域的發展與新賽道布局。當初設定的獲利能力提升、成長型事業比重增加、和解決方案營運模式等3大階段性目標，都已一一達成。

以獲利能力為例，光寶科去年毛利率22%，營益率9.8%，雙雙創下歷史新高，接下來將進入第2階段轉型。

光寶科在內部新設置轉型辦公室，希望打造光寶IoE能源物聯網 （Internet Of Energy），以能源為策略核心，建構長期願景的新事業藍圖及產業生態系。

另外，光寶科延攬前微軟大將趙質忠，擔任公司轉型長，他今天首度對外亮相。趙質忠表示，過去3年，光寶科第1階段轉型比較偏重在體質改善，現在已見到成效。

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進入轉型第2階段，光寶科希望以此為基礎，從幕後走向幕前，從元件製造商轉型成為解決方案供應商，創造價值，解決客戶的痛點，回過頭來追求營收再擴大。包括在電動車的DC（直流）充電樁等方面，今年都會陸續看到一些開花結果。

趙質忠曾擔任微軟大中華區兩任總裁的幕僚長，協助統籌微軟在大中華區的企業業務擘劃與策略布局，被視為微軟重要潛力戰將。據了解，趙質忠加入光寶科將近1年半時間，引進不少外商思維，此次浮上檯面，宣告光寶科的轉型大計將進入新的階段。（編輯：張良知）1130226

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