光寶去年每股賺6.36元創新高 今年營收拚2位數成長

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）光寶科2023年財報出爐，全年稅後純益新台幣146億元，較2022年成長3%，換算每股稅後純益6.36元，續創歷史新高。

光寶科董事會今天通過2023年下半年每股擬配發現金股利2.5元，加上去年上半年現金股利2元，合計全年股利為4.5元，股利配發率為71%。依光寶今天收盤股價107元換算，現金殖利率約4.21%。

光寶科今天舉行法人說明會，總經理邱森彬表示，消費性電子產品市場去年陷入庫存整理，光寶科去年營收1483億元，較2022年衰退約14.5%；不過在毛利率22%及營業利益率9.8%同創新高下，去年稅後純益146億元，較2022年逆勢成長約3%，顯示過去幾年往高值化轉型的策略奏效。

展望今年，邱森彬表示，今年目標要營收重返正成長軌道，希望比去年能有2位數成長。光寶科資訊及消費性電子部門、雲端及物聯網部門、光電部門等3大事業群，去年第4季營收占比分別為46%、35%和19%，今年看好在AI伺服器電源產品的加持下，雲端及物聯網部門的成長動能將最為強勁。

邱森彬笑稱，現在走到哪裡，AI成為必考題。去年光寶科的AI相關產品營收占比不到5%，他認為，今年應該可以提升到7%至8%，明年達到兩位數以上。

光寶科今年第1季AI產品還是有受到供應鏈缺料問題影響，加上遊戲機等消費性電子客戶終端不如預期，庫存調節進行中，邱森彬保守預估，光寶科今年第1季會比較淡；但第2季庫存消化差不多，加上AI伺服器出貨增溫，光寶科營收可望重返成長軌道。（編輯：張良知）1130226