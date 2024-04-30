微軟加碼投資印尼554億元 提升雲端服務與AI技術

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（中央社雅加達30日綜合外電報導）微軟（Microsoft）執行長納德拉今天說，微軟將在印尼加碼投資17億美元（約新台幣554億元）來提升當地雲端服務和人工智慧（AI）技術，行動包括建造資料中心。

路透社報導，納德拉（Satya Nadella）的東南亞之行首站來到印尼首都雅加達。微軟為了推動成長，正在發展推銷其生成式AI技術。納德拉本週稍晚還將訪問馬來西亞和泰國。

納德拉在雅加達表示，微軟將擴大在印尼投資資料中心和雲端運算，加碼金額達17億美元，目標「為印尼帶來最新、最好的AI基礎設施」。

納德拉說，這意味微軟「在必要的AI基礎設施方面，將帶領這波浪潮」。

印尼通訊與訊息部長布迪（Budi Arie Setiadi）對媒體記者透露，納德拉今天稍早拜會了即將卸任的印尼總統佐科威（Joko Widodo）及他的內閣幾位部長，討論AI研究和人才開發相關合作事宜。

納德拉表示，明年底前微軟將在東南亞培訓250萬人使用人工智慧。

微軟正在努力擴大對全球AI發展的支持，除了在日本投資29億美元於雲端和AI基礎設施，在阿拉伯聯合大公國也投資AI公司G42達15億美元。

而在納德拉訪問雅加達的2週之前，蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）才拜會了佐科威，並表示他將考慮在印尼製造一座工廠。

印尼不僅人口龐大，科技迷也多，使得這個東南亞國家成為科技相關投資鎖定的主要市場之一。

微軟上週公佈的年度第3季財報，營收和獲利皆超出華爾街預期，正是歸功於將AI導入其雲端服務帶來的加乘效果。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1130430