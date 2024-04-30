中國官媒藉美校園示威發揮 稱剝奪言論自由與人權

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（中央社台北30日電）美國大學生挺加薩示威蔓延，並發生衝突，已有超過百名示威者被逮捕，引起關注。中國官媒近期也連續撰文「關切」這起事件，並藉此大做文章，批美國雙標、剝奪言論自由。

美國各地學生為了以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的戰爭及其不斷增加的傷亡而群起抗議；隨著學期即將結束，全美大學校園已近1000人被捕，法國、加拿大等國也有學生抗議。

這一連串的抗議示威事件成為國際焦點之一，過去一段時間，中國的官媒也持續「關切」事件發展，除了報導之外也透過評論等方式，批評美國的民主自由「雙標」，以及剝奪學生的言論自由。

中共軍方官媒解放軍報旗下微博帳號「鈞正平工作室」27日發表文章，稱學生們「正義的訴求不僅沒有得到回應，反而招來暴力鎮壓」，並表示「這些學生從小就被告知有言論自由、人權不可剝奪、民主是天生權利，可是當他們真正行使這些一貫被教導的權利時，等待他們的是什麼？」

這篇文章並稱，派出了大規模的員警強行闖入校園抓人，並且威脅所有支持巴勒斯坦的師生，「難道這就是美國所標榜的民主自由？」

中共中央宣傳部主辦的「中國日報」，則在英文版發表了評論稱支持示威學生，並稱拜登政府對抗議活動和執法部門鎮壓示威者的反應冷漠，「充分說明了加薩危機的根源」。

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」則發布影片稱，美國校園示威的原因是「對美國雙標的行為和偏袒以色列的習慣，他們再也看不下去了」。

除了官方之外，中國民間也有不少「自發關心」這起事件的網友。

據美國之音報導，在美國駐中國大使館的官方微博中，近期有許多中國網友留言，宣洩反美情緒，例如「停止針對學生的欺凌和暴行，把民主和人權還給美國人民」、「譴責美國鎮壓學生的流血事件」、「美國學生擁有自己表達自我觀點的言論自由」等。

然而這種從上到下，批評美國戕害言論自由與人權的行為也引來了另一個批評。

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報導引述民主中國陣線澳洲分部監事張小剛表示，中國國內反美聲浪這麼高，是中共操弄民族主義、反美和反民主情緒來轉移人民對其內部施政不力的關注。以2022年底的白紙運動為例，「中國學生的抗議訴求說不出口，只能用一張白紙盡在不言中」。

他表示，警察是否執法過當、哥倫比亞大學校長和其他民選政治人物的處置是否合乎主流民意，未來都會分別透過美國國內正當的司法程序、哥大理事會、及美國媒體或選舉等機制的監督，針對不同意見產生解決機制，因此，「中國網民質疑美國沒有民主或民主不能解決問題，都是錯誤的認知」。（編輯：吳柏緯/廖文綺）1130430