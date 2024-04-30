台澳多項文化交流 獲澳洲亞太藝術獎肯定

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（中央社記者楊淳卉雪梨30日專電）台灣與澳洲多項文化交流獲國際肯定，澳洲聯邦政府創意澳洲（Creative Australia）主辦「亞太藝術獎」，台灣藝術家參與「啟發獎－機構獎」、「連結獎」及「創新獎」等3獎項，其中2項獲獎。

「亞太藝術獎」（Asia Pacific Arts Awards）23日晚間於雪梨帕拉瑪塔市（Parramatta）河畔劇院（Riverside Theatres）舉辦頒獎典禮，其中3個獎項有台灣藝術家作品參與，包括「啟發獎-機構獎」（Inspire – Organisations）、「連結獎」（Connect）及「創新獎」（Innovation）。

「啟發獎-機構獎」由昆士蘭美術館與現代藝術館（QAGOMA）奪得，得獎項目為「第十屆亞太當代藝術三年展」（APT10）。該屆三年展於2021年至2022年展出，共有69項計畫，包含「天與地之間-台灣原民當代藝術特展」，展出安力‧給怒（賴安淋）、東冬‧侯溫、陳彥斌、伊誕‧巴瓦瓦隆、阿儒瓦苡．篙瑪竿（武玉玲）、魯碧‧司瓦那、尤瑪‧達陸、瑪斯斯格．金碌兒（雷斌） 等8位來自泰雅族、排灣族、太魯閣族、阿美族藝術家的作品，呈現台灣原住民當代藝術的活力與多樣性。

該特展獲台灣文化部及原住民族委員會大力支持，由駐雪梨台北經濟文化辦事處文化組與該館及屏東的原住民族文化發展中心共同合作，並由館方當代亞洲藝術策展人基漢（Reuben Keehan）及台灣共同策展人徐文瑞、伊誕‧巴瓦瓦隆策展，創下澳洲第一個台灣原民特展。

「連結獎」（Connect）得主則是澳亞藝術節（OzAsia Festival），得獎年分為2021年至2023年。澳亞藝術節為澳洲唯一以亞洲為主題的藝術節，每年10月在阿得雷德（Adelaide）舉辦，台灣知名原住民舞團布拉瑞揚舞團受邀為2023年澳亞藝術節開幕演出作品「我・我們」第一部曲。

文化部台灣文化光點計畫所支持的「台澳原住民藝術交流計畫」則入圍「創新獎」，該計畫由昆士蘭科技大學創意產業及視覺藝術高級講師麥金泰（Sophie McIntyre）主持，並與國立台灣史前博物館合作辦理台澳原住民藝術家互訪交流。

創意澳洲執行長艾克莉蒂（Adrian Collette）在頒獎典禮上感謝澳洲聯邦政府對於藝文的支持，讓優秀努力的藝術工作者得以被看見及獲得肯定。

聯邦藝術部長柏克（Tony Burke）致詞表示，首屆亞太藝術獎於2013年舉辦，他當時任藝術部長，事隔11年，他有幸再任藝術部長，欣見創意澳洲重拾舉辦，希望未來每年持續舉辦。

他強調澳洲與所在地區的交往不僅只是具體的貨物貿易，還有分享創意及與創作者互動交流，最重要的是一起創作新的作品。

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亞太藝術獎旨於肯定澳洲藝術家、團體與機構參與及分享跨亞太地區的創作，慶祝澳洲與亞太地區之間的文化交流與合作，共有5個獎項，包括「影響力獎」（Impact）、「創新獎」（Innovation）、「啟發獎-個人/集體/團體獎」（Inspire – Individuals/Collectives/Groups）、「啟發獎-機構獎」（Inspire – Organisations）、「連結獎」（Connect）。

頒獎典禮包括法國、斐濟、荷蘭、智利、印尼、太平洋島國等外交人員出席，駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉偕文化組組長陳芝儀及秘書黎天曌應邀出席觀禮。（編輯：周永捷）1130430