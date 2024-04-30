花蓮狗流浪新北找到愛 飼主棄養重罰11萬

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市動保處在新莊區救援車禍受傷流浪狗，經查身上有晶片且找到住花蓮的飼主，飼主稱已送養且不願領回狗狗，動保處認定棄養重罰新台幣11萬元，而狗狗也獲領養再受寵愛。

新北市政府動保處今天發布新聞稿指出，日前接獲民眾通報，新莊區流浪犬隻受傷，動保處派員前往救援，發現狗狗被車撞傷，包括右前後腳及左後腳都受傷，於是帶回治療。

經掃瞄，發現狗狗身上有植入晶片，於是依照晶片查出飼主住在花蓮，於是連絡飼主並告知犬隻狀況，但飼主僅表示「狗不是我的，我以前就送人了」，並強調多年前送養時未進行寵物資料變更。

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動保處表示，由於原飼主無法交待接手飼主的資料，經通知領回否則將開罰，原飼主都不理會，經限期領回也沒有動作，因此，動保處認定為棄養動物，並針對動物未絕育及未每年施打狂犬病疫苗，共重罰11萬元，犬隻沒入及將這名飼主列入寵物認領養黑名單。

這隻流浪狗經治療後已恢復健康，並被收容在八里動物之家照料，只是遲遲等不到原飼主接牠回家。動保處向中央社記者表示，經過一段時間後，這隻狗狗已經被人領養，重新在新北找到寵愛牠的家庭。（編輯：方沛清）1130430