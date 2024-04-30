宜蘭2大運動公園風雨籃球場 預定7月啟用

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）宜蘭縣立體育場今天表示，縣內的宜蘭運動公園與羅東運動公園籃球場，近年來施作太陽能光電屋頂，成為風雨球場，工程接近完工，預定今年7月啟用。

宜蘭多雨，每遇到下雨天，民眾無法打籃球。縣府與綠能公司簽約，分別在既有的宜蘭運動公園10座籃球場與羅東運動公園6座籃球場全面加「蓋」，變身為太陽能光電屋頂風雨球場。這項工程於去年9月動工，原定今年3月完工，但遲至今天未完成。

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體育場指出，因有部分球場用地曾是水利用地，必須加固地基，加上廠商提送的工程審查資料，包括工法、屋頂形式、採光、通風等，需進一步謹慎考量；且附近居民一度認為，球場屋頂上的太陽能光電板可能會折射陽光到周邊民宅，影響當地民眾生活，這些都需召開說明會釋疑，所以進度上有所延誤。

體育場指出，經克服相關困難後，宜蘭運動公園籃球場工程預定7月中旬完工，7月下旬啟用；羅東運動公園籃球場工程預定6月底完工，7月上旬啟用。屆時2處籃球場的地坪將全部更新，並增設夜間照明，既有的籃球架保留但刷新，也會更換籃球框。（編輯：方沛清）1130430