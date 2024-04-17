西班牙政府設20億歐元共同基金 鼓勵外資促綠色轉型

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（中央社記者胡家綺馬德里17日專電）西班牙政府批准設立20億歐元「共同投資基金 」（FOCO），鼓勵外資聯合投資西國企業，聚焦「綠色和數位轉型」發展項目。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙政府16日在內閣會議上批准FOCO基金設立，以及這項新公共金融工具運作規範，包括對外人共同投資者要求，還有基金營運制度。

FOCO基金的設立目標，在於吸引外人聯合投資西班牙企業，以加速西國產業進行「綠色轉型」與「數位轉型」，投資產業須符合西國政府「復甦、轉型及韌性計畫」（PRTR）的策略性發展領域。

有鑑於此，FOCO基金聚焦的投資項目，包括再生能源、能源效率、經濟減碳、運具電動化、生產流程數位化、永續基礎建設發展、生物科技和永續農業等經濟活動。

報導指出，FOCO基金要求，投資對象的企業總部須設於歐盟境內、工作和活動中心須位在西班牙，企業規模和資本所有權並不受限。外人共同投資者可為公共機構如主權基金、私人機構如退休基金、或是外商直接投資。至於外人出資金額，須等同或超過FOCO基金的投資額。

FOCO基金的20億歐元（約新台幣690億元）資金，來自歐盟「復甦及韌性措施」（Recovery and Resilience Facility，RRF）基金，將由「西班牙開發融資公司」（Compañía Española de Financiación del Desarrollo，COFIDES）負責管理。

復甦及韌性措施是歐盟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，為支持歐洲社會與經濟復甦所設立基金，以援助和貸款形式提供成員國財政支援，以促進歐盟優先事項，特別是綠色和數位轉型發展。（編輯：張芷瑄）1130417