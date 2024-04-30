精測下半年營運看穩 今年成長目標維持雙位數

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）測試介面廠中華精測今天預期，受到產品組合變化影響，第2季毛利率估小幅季減，但下半年可逐季提升，下半年營運較有把握，今年業績成長雙位數百分比目標不變，今年探針卡業績占比目標回到40%以上。

精測下午舉行線上法人說明會，展望今年半導體市況，精測總經理黃水可表示，半導體產業景氣溫和復甦， AI手機、AI伺服器、AI電腦等人工智慧新應用相關晶片所需高階探針卡，精測已準備就緒，其中因應高速112Gbps測試需求的探針卡，上半年獲多家IC設計公司驗證，通過工程測試及量產，精測看好AI手機、AI伺服器後續需求動能。

展望第2季營運，黃水可預期，精測在手機應用處理器（AP）和射頻（RF）元件測試仍趨緩，高效能運算（HPC）晶片測試和純測試載板製作（Gerber）看增。

精測預期，受到產品組合變化影響，第2季毛利率將較第1季小幅下降，但仍可較去年同期相當，若要回到50%水準，需考量地緣政治風險、以及手機市場轉向AI手機的發展。

展望今年精測營運，黃水可表示，今年業績可否逐季成長，「還看不太出來」，第2季營運「還看不準」，但是下半年相對有把握，今年營運目標仍維持先前預期，朝向年成長雙位數百分比目標邁進。

在探針卡產品，黃水可表示，精測今年探針卡業績占比目標要回到40%以上，預估第2季探針卡業績占比小幅拉回，下半年可逐季提升。

黃水可也駁斥4月15日資本市場對精測不當傳言，他指出，精測及子公司無檢調搜索情事，精測營運和生產作業一切正常，精測產品都受合法專利保護。（編輯：楊凱翔）1130430