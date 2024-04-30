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穆迪維持台灣主權評等Aa3 憂兩岸緊張將帶來風險

2024/4/30 19:49（4/30 20:48 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）中央銀行發布新聞稿指出，穆迪信評公司（Moody's）維持台灣國家主權評等為Aa3，展望穩定，並肯定央行貨幣政策表現，但也認為，兩岸緊張局勢將是制約信用的長期因素。

根據穆迪信評最新發布的2024年台灣主權評等報告，維持長期信用評等

信用評等小百科

  • 國家主權信用評等是評估國家政府償債能力及信用風險的標準，綜合考量國家整體政治情勢、經濟發展、金融政策、政府財政表現等指標，提供投資人風險評估參考。

  • 全球3大信用評等機構為標準普爾（Standard & Poor's）、穆迪（Moody's）、惠譽（Fitch Ratings），這些公司會定期公布選定國家主權信用評等報告。

  • 各家信評分級

    標準普爾：等級由高至低為AAA、AA、A、BBB、BB、 B、CCC、CC、C、D。BBB以上（含）為投資等級，以下則為投機等級（如垃圾債券）。

    穆迪：由高至低分為Aaa、Aa、A、Baa、Ba、B、Caa、Ca、C等。Baa以上（含）為投資等級，以下為投機等級。

    惠譽：評等等級由高至低依次為AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、DDD、DD、D。BBB以上（含）為投資等級，以下為投機等級。AA至CCC各級均可再以「＋」、「-」號細分。

    資料來源：財政部、華南銀行
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於「Aa3」，未來展望也維持「穩定」。

央行表示，這次評等及展望反映台灣高所得及高財富水準，以及穩健的制度架構（institutional framework）與對外部位（external position）；此外，台灣先進晶片具領導地位且應用廣泛，科技導向的製造業支撐台灣經濟的高度韌性與高度競爭力。

報告指出，長期以來，台灣財政與貨幣政策保持制度有效性（institutional effectiveness），有效且可信的貨幣與總體經濟政策有助於抵禦外部壓力，包括全球物價上漲、外部需求減弱及全球利率上升。

穆迪肯定台灣央行的貨幣政策表現，指出緊縮貨幣政策抑制貨幣總計數成長，使台灣通膨率持穩於2至3%之間，而央行持有充裕的國外資產有助於維持外匯市場秩序，並維護金融市場穩定。

不過穆迪預期，兩岸關係緊張帶來的地緣政治風險，仍是一項制約信用的長期因素；快速人口老化則為長期經濟成長及財政帶來挑戰。

另外，環境、社會及治理（ESG）考量因素方面，穆迪給予台灣治理評分為最高等級的G-1，反映出台灣強健的體制與政府治理。（編輯：林淑媛）1130430

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