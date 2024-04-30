北市警涉妨害性自主 議員質疑昔涉性騷還升官

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市1名警官遭女兒指控妨害性自主，議員林延鳳今天進一步指出，涉案警官曾性騷女警還升官，質疑警方吃案。台北市警察局長張榮興說，已針對性騷記過2次並重啟調查。

台北市議會今天進行警政衛生部門質詢，民進黨市議員林延鳳質疑，涉案的台北市警察局警官過往考評曾獲「C等」，甚至還性騷擾隊上女警，事後還能升官，「究竟誰在撐腰」。

林延鳳說，涉案警官曾連3年考評全為適任現職，但自2015年起出現「B等」且調職拔官，媒體揭露是因性騷女警所致，但考績評語隻字未提，傳聞有力人士介入而不了了之，反而是女警請調，質疑警方當年吃案。

她說，涉案警官後來因素行太差被評為「C等」，不料性騷事件過後，竟又升官復職，究竟是誰在撐腰。

林延鳳表示，涉案警官的女兒今年4月中報案指控遭父親妨害性自主，警局事發第3天和第6天才陸續拔官，直到4月25日媒體報導才停職，質疑市警局為何不主動對外說明，撤主管職與停職都慢半拍，恐有封鎖消息、大事化小之嫌。

張榮興答詢表示，警官女兒指控的情節年代久遠，相關跡證目前尚不明確，但事態嚴重，受理報案後立即報請檢察官偵辦，且要讓涉案警官停職且不能退休，採取最嚴格態度面對問題。

張榮興說，涉案警官多年前涉性騷情事，督察室已啟動調查，初查結果當時有簽辦但調查不完整，已將涉案警官記過2次，調查不周延幹部也要懲處，同時全案要重啟調查。

張榮興說，針對考核部分未落實，若非故意情形，將做檢討精進，若知情不報則要重懲。（編輯：蕭博文）1130430