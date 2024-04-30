台肥土方案遭質疑單據造假 北市將追查完工報告

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台肥公司基隆廠疑堆置營建廢土案，北市議員楊植斗今天表示，台肥疑涉偽造購土發票及運送聯單，就連運土影像都沒有。台北市建管處指出，有關影像部分將依法開罰，並審查完工報告。

身為南港經貿園區最大地主的台肥公司遭吹哨者指控，其於民國111年進行C4辦公大樓新建工程時，因表土開挖後物價波動，竟疑似「內神通外鬼」，將C4基地廢棄土方轉運至台肥基隆一廠堆置、掩埋，並向基隆市府謊稱其為「改良土方」。

國民黨台北市議員楊植斗今天召開「台肥高層掏空新台幣5000餘萬元水土保持預算，傾倒營建廢土竟還誆騙台北市、基隆市政府？」記者會。

楊植斗指出，根據111年9月的相關會議紀錄證明，台肥早就決定在基隆傾倒營建廢土，卻涉公然對社會大眾說謊，高層涉掏空水土保持預算，應該負起法律責任。

他說，根據會議紀錄顯示，台肥早就要求承包廠商將基隆一廠整治工程所需土方自南港C4大樓建案運出，且合約價格為每方新台幣877元，共編列1000多萬元預算購土，認為台肥廢土從左手轉到右手、從南港倒到基隆，廠商憑空賺走那麼多錢，實在太離譜。

楊植斗指出，台肥承包商提供台北市政府的購土發票及土方運送聯單也疑涉偽造，購土發票金額為每方5元，相較市價含運約為每方800至900元，相差甚遠；且相關土方運送聯單也疑似冒用多名駕駛名義簽發，缺乏公司小章，也無依規定有駕駛員及經手人的簽名，形式上或實質上都明顯不合法，台北市都發局為何放行。

他表示，台肥原本應用於採購沃土的1000多萬元，卻成幾乎零成本的營建廢土，這中間弊案重重，且此事被基隆市長謝國樑發現後，台肥竟還涉持續扯謊欺騙台北市府及基隆市府宣稱有向國際土資場購土7200方，但若每方沃土僅5元，購買7200方只要3萬6000元即可，當初為何又能編列1000多萬元的購土預算，質疑台肥是否有人藉此牟利，應說明清楚。

楊植斗要求北市府索取台肥南港廢土相關運送影片時，卻遭業者聲稱時間久遠，已無相關影片、無法提供。

他說，從此案諸多細節研判，不禁令人懷疑其背後共犯結構龐大，身為公股上市的台肥涉放縱職員違規、違法，建議台肥應盡速就此案提告相關負責人，否則他將到地檢署檢舉，以維護公共利益，避免放任內部人員掏空台肥。

對此，台北市建管處施工科長洪崇嚴表示，工地開挖所產生的廢土，依規須提計畫說明數量及所運送土資場，經核准後才可作業，此案廢土是規劃運送到台北市及新竹縣等處的土資場。

洪崇嚴指出，依照相關規定，會要求業者保留工地開挖期間的相關清運影像，目前此工地仍在進行開挖，若台肥業者無法提供影像給北市府，可依建築法開罰新台幣9000元罰鍰。

至於是否造假單據疑慮，洪崇嚴表示，販售價格屬於市場機制，北市府不會過多干涉，但台肥南港C4大樓完工後須提交相關報告，會進行相關審查。（編輯：戴光育）1130430