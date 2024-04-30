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索羅門群島5/2選新總理 瓦爾代表反對派角逐大位

2024/4/30 18:32
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（中央社索羅門群島首都荷尼阿拉29日綜合外電報導）索羅門群島總理選舉將於5月2日登場，反對黨聯盟推舉瓦爾（Matthew Wale）角逐大位；立場親中的索國前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）昨天已宣布退選。

路透社報導，瓦爾是索羅門群島民主黨（Solomon Islands Democratic Party）領袖，他將與蘇嘉瓦瑞所屬政黨「我們的黨」（OUR）所支持的前外交部長馬內列（Jeremiah Manele）爭奪總理大位。

索國本月稍早舉行國會大選，包括蘇嘉瓦瑞的親中政府在內，無政黨贏得足以執政席次，因此新一屆國會議員將在5月2日上午9時30分（台北時間2日上午6時30分）開會，透過無記名投票選出總理。

蘇嘉瓦瑞任內持續拉近與中國的關係，使美國更加關注索國的戰略重要性。他的一系列親中舉措也惹惱包括澳洲在內的鄰國，澳洲是索國最大援助國和傳統安全夥伴。

前政府以及稱為「問責改革與賦權聯盟」（Coalition for Accountability Reform and Empowerment，CARE）的反對黨聯盟正全力爭取10名獨立派人士的支持，以競爭組閣。

CARE在今天發布的聲明中說，已選擇瓦爾擔任總理候選人。

反對黨聯盟領袖小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）在聲明中說：「我全力支持他競選總理。」（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1130430

#索羅門群島
#瓦爾
#蘇嘉瓦瑞
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