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王彩樺跳保庇舞 為人安基金會募款籲各界伸援

2024/4/30 20:04
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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）人安基金會「寒士慶端午」活動今年邁入第35年，將在5月28日開跑，「保庇天后」王彩樺今天擔任愛心大使，和寒士一起熱舞及祈福，她也當場認購10份給寒士的健康包，盼拋磚引玉。

再1個多月就是端午節，人安基金會連續35年舉辦「寒士慶端午」活動，今年將於5月28日至6月8日期間，陸續在全台27處據點登場，除了提供義診、義剪等服務，預計發放約6500份健康包，內含涼感巾、內衣褲等日常用品，如今經費缺口仍逾5成。

王彩樺應邀擔任愛心大使，今天下午特地在百忙之中出席「伴我行舟 勇往直前」記者會，呼籲各界響應支持活動經費，陪伴弱勢平安健康度佳節。

「小時候我家裡也很苦。」王彩樺分享，媽媽在她11個月大左右就過世，從小由阿嬤帶大，因為家裡環境不好，早餐吃稀飯，裡面沒什麼米，加點醬油「鹹鹹的」，喝完那碗粥就去上學了，她沒有零用錢，連看別人在吃冰棒、去福利社吃零食，都在流口水。

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後來有個家境比較好的同學，帶王彩樺去福利社喝了杯紅茶，跟一碗炒米粉，當下她覺得「哇，怎麼這麼幸福、溫暖」，所以在心裡告訴自己，以後長大賺錢，一定要常常請人家吃吃喝喝，從16歲開始出來賺錢養家到現在，只要有機會就請工作人員吃點心、喝飲料，希望延續當初她感受到的溫暖愛心。

王彩樺說，這樣的苦日子過了很長一段時間，她很清楚那種沒有錢，連三餐都不知道從哪來的感覺，只要能對這個社會有一點點幫助的事情，她都願意去做；還好有人安基金會，願意去幫助這些弱勢者，所以她認購10份健康包，希望藉由她這份棉薄的力量，拋磚引玉。（編輯：李亨山）1130430

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