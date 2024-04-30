網紅七寶媽談資源班態度惹議 王彩樺：很不應該

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）近日有網紅因資源班言論惹議，為人母的藝人王彩樺出席活動表示，很不應該，每個小孩都是媽媽的心肝寶貝，不可以受到傷害；她曾困於沒有媽媽的遺憾，現在只盼孩子平安快樂。

網紅「林叨囝仔The Lins' Kids」日前開直播介紹廠商書籍，被網友問到七寶媽她的孩子是否就讀資源班，她兒子回應：「不可能啦，我那麼聰明，以我的智商。」她反問：「你們班有人在資源班嗎？」她兒子回應：「沒有，我們班一個問題兒童都沒有。」七寶媽聽完後也以大笑回應。

「林叨囝仔The Lins' Kids」的直播遭大批網友、專業人士批評，指「林叨囝仔The Lins' Kids」的態度與言論對資源班的學生及家庭造成傷害，其言論已涉及歧視。

王彩樺今天應人安基金會邀請擔任愛心大使，出席「伴我行舟 勇往直前」記者會，她受訪時表示，其實很不應該，每個小孩都是媽媽的心頭肉，都是心肝寶貝，不可以這樣受到傷害。

尤其母親節腳步近，王彩樺11個月大就失去母親，從小是被阿嬤帶大。小時候每到母親節，王彩樺總會哭，一直困在「為什麼我沒有媽媽」的情緒中，不解為何她的人生會有這樣的遺憾。

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「那個年代到了母親節，會在身上別上康乃馨」，王彩樺說，有媽媽的人是粉紅色、沒有媽媽則是白色，同學一看就知道誰有沒有媽媽，她常被取笑，雖然阿嬤安慰她：「被笑也沒有關係，阿嬤也是媽媽。」

現在自己當了媽，王彩樺笑說，她跟女兒講話都是輕聲細語，常會撒嬌把「媽媽愛你喔」掛嘴邊，纏著要女兒給回應，因為工作忙，只要有時間就會約女兒一起吃飯、逛街或看電影，享受母女間的甜蜜小時光；她希望給小孩滿滿的母愛，只要小孩健康平安快樂，不求什麼，只要這樣就好。（編輯：李亨山）1130430