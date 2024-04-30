新北淡水古蹟博物館夏令營5/3報名 體驗多元課程

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（中央社記者楊侃儒新北30日電）新北市立淡水古蹟博物館今天說，夏令營5月3日開放報名，有攝影、素描、皮雕、版印、型染、絨球等多元課程，還有文化遺產小小導覽員培訓活動，歡迎學童參加。

淡水古蹟博物館發布新聞稿，8月1日到8月2日、8月15日到8月16日在市定古蹟滬尾小學校禮堂及滬水一方藝文空間舉辦2梯次「漫遊、藝夏季」小小藝術家夏令營，由藝術家教學，課程有攝影、素描、皮雕、版印、型染、絨球、免燒陶土、紙雕、3D列印筆、彩繪玻璃。

博物館表示，夏令營限定10-12歲學童（民國100年8月1日至103年8月31日出生者），每梯次15名，活動免費並附贈DIY材料、2天活動午餐、結業證書及獎品，每位學童收新台幣500元保證金，課程結束後退還。

博物館指出，5月3日同步開放報名7月29日到7月31日「新北文化遺產小小導覽員」培訓活動，活動免費共25名，適合國小高年級及國中在學生，可認識淡水紅毛城及周遭歷史建築群、水金九礦業遺址等世界文化遺產潛力點，完成3天活動可獲結業證書、勳章獎或獎品，未來也能優先到淡水古蹟博物館服務實習。

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館長黃麗鈴告訴中央社記者，透過博物館駐村藝術家教小朋友認識藝術創作；小小導覽員活讓小朋友相互激盪、自我學習，帶小朋友認識世界遺產價值性跟重要性。

博物館表示，5月3日中午12時，開放線上報名「漫遊、藝夏季」小小藝術家夏令營活動及第三屆「新北文化遺產小小導覽員」培訓活動，詳細資訊可至「新北市立淡水古蹟博物館」網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）查詢。（編輯：林恕暉）1130430