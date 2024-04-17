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蘋果與供應商擴大使用清潔電力 規模達2020年3倍

2024/4/17 22:20
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（中央社記者吳家豪台北17日電）蘋果公司（Apple）今天宣布在世界各地擴大清潔能源使用的新進展，目前蘋果全球營運和製造供應鏈使用超過18吉瓦的清潔電力，是2020年的3倍以上。

此外，蘋果正在美國和歐洲針對太陽能進行新的投資，協助以清潔能源供應用戶為蘋果裝置充電和供電的電力。

蘋果環境、政策與社會措施副總裁傑克森（Lisa Jackson）在官網發文表示，清潔能源和水是健康社區的基礎，也是負責任企業的重要基石。蘋果正在努力實現Apple 2030氣候目標，同時開展電網轉型和流域復育的長期工作，為所有人打造一個更潔淨的未來。

用於製造蘋果產品以及為蘋果產品充電和供電的電力，占蘋果整體碳足跡的最大比例。在Apple 2030計畫當中，蘋果呼籲全球供應商使用清潔電力，並在所有與蘋果相關的營運中達成碳中和。至今有超過320家供應商引領轉型，現在蘋果供應鏈的再生能源容量達到16.5吉瓦（GW，一單位GW為10億瓦）。

蘋果推動的另一個2030年目標，是100%補充高度缺水地區企業營運中使用的淡水。這項工作包括啟動新的合作關係，在未來20年期間提供近70億加侖的水資源效益，例如復育含水層和河流，以及資助飲用水資源。

蘋果對清潔水的承諾也延伸至整體供應鏈，去年蘋果供應商總共節省超過120億加侖的淡水。自蘋果2013年推出供應商清潔水計畫以來，總共節省760億加侖的水。（編輯：楊蘭軒）1130417

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