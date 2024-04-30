電桿倒塌阻斷台鐵集集支線 搶修完成5/1恢復行駛

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）台鐵集集支線彰化源泉站至南投濁水站間今天下午發生中華電信電桿倒塌事故，彰化二水站至南投濁水站一度路線不通，改公路接駁，工務單位晚間完成搶修，但持續辦理公路接駁，明天恢復行駛。

台鐵指出，受源泉站至濁水站間中華電信電桿倒塌影響，今天晚間6時至凌晨0時止，集集支線各次列車停駛，改公路接駁；台鐵濁水站位於南投縣名間鄉，當地警方表示，名間鄉下午雨勢不大；對於發生地點、電桿倒塌原因，集集支線起點站、彰化二水站值班主管不願向外界說明。

國營台灣鐵路股份有限公司晚間回應中央社記者表示，下午4時23分集集支線彰化源泉站至南投濁水站間（K8+450屬南投縣境內）發生中華電信電桿倒塌事故，彰化二水站至南投濁水站間路線暫時不通，後續啟動公路接駁。

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台鐵公司指出，經中華電信、台鐵公司工務單位緊急搶修，今天晚間7時4分搶修完成，為確保路線安全，集集線持續辦理公路接駁，明天恢復正常行駛。

台鐵集集支線從彰化二水站出發，途經彰化源泉站進入南投濁水站、龍泉站、集集站、水里站、終點車埕站，由於民國110年8月台16線指標11.5公里處邊坡坍方，與台16線平行的集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，後續執行災修及整建工程，集集站往返車埕站停駛至今。（編輯：李亨山）1130430