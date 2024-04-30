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英國男子倫敦街頭揮刀 14歲少年傷重不治

2024/4/30 22:56
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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國警方表示，一名男子今天在倫敦東部街頭揮刀傷人，造成一名14歲少年死亡，另有2名警察和2名民眾受傷。

法新社報導，當地時間今天上午7時前不久，這名男子手持一把看似是武士刀的刀械，在海諾特區（Hainault）作案。

社群媒體上流傳的影片和照片顯示，男子身穿黃色套頭衫，手持刀械走在路上，一旁就是房子。

警方表示已逮捕並拘禁一名36歲男子，並稱這起事件似乎無涉恐怖主義。

倫敦都會區警察局警官貝爾（Stuart Bell）表示，5名受害者都被送往醫院治療；兩名受傷員警傷口明顯，正在等待手術，但據信他們與另外2名受傷民眾的傷勢未危及性命。

貝爾告訴現場記者，這起事件中的受傷少年傷重不治，「他遇刺後被送進醫院，令人難過的是，他不久後就死了」。

貝爾形容這起事件「極其可怕」，並表示會派專人前去協助男孩家屬。

首相蘇納克（Rishi Sunak）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上寫道，這起案件「令人震驚」，並稱「這類暴力行徑不見容於我國街頭」。（譯者：楊昭彥）1130430

#倫敦
#貝爾
#法新社
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