台帛海洋科普教育中心揭牌 促生態保育永續發展

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（中央社記者張璦台北30日電）台帛海洋科普教育中心（TPOSE）今天在帛琉正式揭牌，國科會副主委林敏聰與帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）出席。林敏聰表示，此中心扮演兩國跨領域合作平台，除海洋科學教育、研究，也可連結海洋政策、保育以及其他氣候變遷下的關鍵議題。

林敏聰指出，台灣與帛琉此次合作，在帛琉社區學院成立「台帛海洋科普教育中心」，是緣於去年國科會主委吳政忠在台帛藍海會議中提出，海洋科普教育是保護帛琉海洋資源且實現永續發展的重要策略；不過，帛琉珍貴的海洋生物資源，隨著氣候變遷與人類活動的增加，日漸遭受威脅。

林敏聰表示，因此藉由此中心的成立，將有助於加強帛琉大眾對海洋科學的認識和參與，為海洋生態保護提供不同於帛琉原住民智慧的科學方向，也將成為教育和研究的樞紐，提供帛琉民眾、政府部門、研究機構及學校教師實地教學示範的平台。

國科會指出，未來此中心將由國立中山大學、澎湖科技大學、國立海洋大學、中研院與海軍官校等組成團隊，前往帛琉推廣海洋科普教育。

林敏聰進一步表示，在駐帛琉大使黎倩儀的協助下，台帛共同致力於海洋科普教育的推動，除成立中心，也初步建立了觀測能量，例如在帛琉的Ngchesar和Koror此兩州設立長期水文觀測站，長期監測和研究海洋水文及環境參數的變化，並在極端天氣事件當下，進行關鍵的即時環境參數收集和分析。

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林敏聰指出，這些海洋觀測數據有助於分析出帛琉海域，海草床、海膽與海參逐漸消失的原因；同時，深入訪談帛琉原住民，進行質性研究，了解、保存帛琉原住民對海洋的傳統知識和智慧。

林敏聰強調，台帛海洋科普教育中心扮演著兩國未來跨領域積極合作的平台，不僅是海洋科學教育、研究，也可連結海洋政策、海洋保育以及其他氣候變遷下的關鍵議題。（編輯：楊凱翔）1130430