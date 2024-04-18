美國民調：亞裔相信氣候變遷比例較高

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（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）美國一項最新民調顯示，亞裔和太平洋島民（AAPI）相信氣候變遷存在的比例高於全體美國人，且受到政黨傾向的影響較小。

政策與人口學研究機構AAPI Data和美聯社-美國民意研究所公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）執行的這項民調，凸顯人口較少的亞裔及太平洋島民人口對氣候變遷的意見。

民調顯示，相較於有74%美國成人同意氣候變遷的存在，84%亞裔美國人及太平洋島民同意氣候變遷的存在，其中3/4亞裔美國人及太平洋島民認為，氣候變遷的主因是人類活動所引起。

去年9月同一個機構進行的民調中，僅61%的美國成人認為氣候變遷是因為人類活動所造成。

科學家普遍認為，石化燃料在燃燒時所釋放的溫室氣體，造成全球氣溫升高，改變了氣候模式並危及動植物的生存。

美國對於氣候變遷是否存在，因為政黨傾向而有所不同。同一個機構在去年9月的調查發現，84%的民主黨支持者承認氣候變遷存在，相較下僅49%共和黨支持者相信有氣候變遷。

但這次針對亞裔及太平洋島民的調查發現，這個族群關於氣候變遷的看法受到政黨傾向影響較小。在這個群體中，支持民主黨者有84%相信有氣候變遷；支持共和黨的亞裔及太平洋島民有68%認為氣候變遷存在。

在美國的政治光譜下，大多數民主黨人承認氣候變遷的存在，但共和黨內部對於氣候變遷的立場分歧。共和黨國會議員大多反對強制降低碳排放的措施。有些共和黨人堅持氣候變遷是進步派製造的騙局，但也有年輕一代共和黨人認為，氣候變遷是不容忽視的議題。（編輯：韋樞）1130418