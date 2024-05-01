寶瓶座流星雨6日登場觀賞條件佳 北市天文館直播這裡看

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影片來源：臺北天文館

（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市立天文館表示，5月天象精彩而緊湊，除了有土星合月、月掩火星等景象，還會出現適合觀測水星的條件，重頭戲則是6日登場、每小時流星數上看50顆的寶瓶座η流星雨。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿表示，5月份率先登場的天象是4日「土星合月」，當天觀賞時機為日出前，能在曙光中見到緊緊相依的土星和殘月，類似景象也會發生在31日午夜後，且同時間在南美洲南部將出現「月掩土星」奇景。

天文館指出，5日將出現「月掩火星」，可惜的是此次觀測時機為上午10時至12時，須使用天文望遠鏡，欣賞難度較高，要等到2136年才會有適合大部分民眾觀賞的機會。

天文館表示，寶瓶座η流星雨極大期緊接著在6日登場，由於當晚月相近朔、月光干擾小，觀賞條件絕佳，預期每小時天頂流星數可達50顆，且越接近日出前數量越多，天文館將前往高山架設攝影機，當天晚間10時起透過Youtube頻道進行戶外直播。

最後，天文館表示，13日會出現觀察水星的最佳時機，當天日出前的曙光中，可在東方地平面高約15度的地方，以肉眼找到微亮的水星。（編輯：蕭博文）1130501