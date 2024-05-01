台東大學一臂之力募款助清寒生 收最大單筆捐贈50萬

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東大學募款小組為扶持弱勢學生，發起「一臂之力」協力獎助學金專案，迄今1個多月有20人次響應，最大單筆達50萬元、募款近400萬元，可幫助多名大一新生免學雜費煩惱。

台東大學校長鄭憲宗為了扶持弱勢學生，讓學子們可以無後顧之憂完成學業，於3月中旬發起「一臂之力」協力獎助學金專案，以「一臂」每單位新台幣10萬元的額度募款。

台東大學今天發布新聞稿表示，對許多人來說，10萬元金額或許不多，但對家境貧困的學生而言，這無異是雪中送炭的重要挹注。

家境貧困的顏同學，父母原從事成衣代工，母親不幸罹癌，經濟重擔全落在患有高血壓父親身上。校內師長得知後，馬上協助他申請獎助學金，擔任學習型工讀，以課餘時間學習行政事務及電腦文書；顏同學的學業及學習表現因而獲得大幅提升，他預計報考公職人員，屆時將能改善家中經濟，也能回饋社會愛心。

台東大學表示，多名企業家捐款，本著取之於社會、用之於社會的精神，慷慨捐輸，提燈高高照，以善盡國民社會責任為信念，為經濟不利學子提供較為安穩的4年大學生活。

青年創業家、董事長林祐生一口氣捐贈50萬，希望可幫助學生及校務發展的需要；他自創「立瀚國際企業有限公司」，事業經營得有聲有色，很高興有這個機會為社會付出，他說：「能對偏鄉做出貢獻，最是令人感動」。

分4年捐贈「4臂」的王龍財，創立了百大資優教育集團的勤學文教股份有限公司，現任美國攝影學會（PSA）台灣會員總監，獲有美國攝影學會重要大師級 （GMPSA）等榮耀；他有感於鄭校長愛心，一口氣捐贈4臂，希望協助學子勇於開創未來。

許瑞麟以「鴻彬教育基金會」為名，也豪氣地分4年贊助「4臂」。他父親許鴻彬在世時，特別關懷老人福利及兒童教育，許瑞麟發揚父親遺願，擴大對各級教育的關愛，且願意提供學生畢業後到樹河社會福利基金會所附設「悠然山莊」安養機構的工作機會。

另外，前寰宇外語總裁林神龍及甫接任中華民國補習教育全國總會長的楊佳叡也都捐贈「一臂」之力給東大。

鄭憲宗非常感謝這些傑出社會善心人士。他說「每一個人都是傑出的，只要您願意有更多的付出」，期待有更多社會善心關愛貧困家庭的學子，讓他們有機會奮發求學，未來也能成為回饋社會國家的傑出人才。（編輯：陳仁華）1130501